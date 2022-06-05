Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi!

Geçen sezonun THY Euroleague Final Four finalisti Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso'nun, kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 16:35
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi!
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İspanyol kulüp Real Madrid, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 54 yaşındaki Laso'nun sabahın erken saatlerinden miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirdiği ve derhal La Moraleja Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığını açıkladı.

Marca'nın edindiği bilgilere göre Laso'nun durumu stabil ancak ciddiyetini koruyor.

Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Euroleague'de 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.


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