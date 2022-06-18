Real Madrid Başkanı Florentino Perez'dan Kylian Mbappe'ye olay sözler
Real Madrid'le söz kesmesine karşın sürpriz bir karar alarak Paris Saint-Germain'le (PSG) 3 yıl sözleşme uzatan Kylian Mbappe için Florentino Perez'den olay bir açıklama geldi.
La Liga devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, takıma transfer olacağı konuşulan ancak Paris Saint-Germain'de (PSG) kalmaya karar veren Kylian Mbappe için flaş ifadeler kullandı.
"ZAVALLI MBAPPE..."
Bir taraftarın imza isteğini kırmayan Perez, bu esnada taraftarın kendisine söylediği, "Mbappe'yi transfer etme" sözlerine, "Zavallı Mbappe, muhtemelen verdiği karar için şimdiden pişman oldu" şeklinde cevap verdi.
Perez'in bu sözleri kullandığı anlar, başka bir taraftar tarafından kayıt altına alırken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündeme oturdu.
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