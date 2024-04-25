Real Madrid - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, EuroLeague play-off turu çeyrek final ikinci maçında kendi evinde Baskonia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:21
Real Madrid - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.

Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Duško Ivanovic'in ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Madrid kentinde bulunan WiZink Center'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, İspanya'da oynanan ilk maçta Baskonia'yı 90-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

Üç galibiyete ulaşan ekip Almanya'da düzenlecek Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final-Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.


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