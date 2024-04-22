Real Madrid maçında sakatlanmıştı: Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!

Real Madrid maçında sakatlanan İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong'un sezonu kapattığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:50
Real Madrid maçında sakatlanmıştı: Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!
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Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenen, El Clasico'da Real Madrid'e mağlup olan Barcelona'ya bir kötü haber daha geldi.

Katalan devinde Real Madrid maçında ayak bileğinden sakatlanan Frenkie de Jong'un 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

HOLLANDALI OYUNCU SEZONU KAPATTI

İspanya merkezli Sport'ta yer alan haberde; Hollandalı futbolcunun EURO2024'e kadar iyileşebileceği ancak sezonun geri kalanında Barcelona formasını giymesinin zor göründüğü ifade edildi.

Bu sezon bileğinden ikinci kez sakatlanan 26 yaşındaki orta saha 30 maçta forma giydi ve 2 gollük katkı verdi.


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