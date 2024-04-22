Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Hırvat oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılmak istemediği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:39
Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!
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Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modric'in geleceği netleşiyor.

İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.

2012 YILINDA İMZA ATMIŞTI

Haberde Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun-beyazlı formayı terletmek istediği ifadele edildi.

2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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