Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Hırvat oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılmak istemediği öne sürüldü.
Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modric'in geleceği netleşiyor.
İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.
2012 YILINDA İMZA ATMIŞTI
Haberde Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun-beyazlı formayı terletmek istediği ifadele edildi.
2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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