Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:39

Güncelleme: 22.04.2024 - 15:39

Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modric'in geleceği netleşiyor.

İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.

2012 YILINDA İMZA ATMIŞTI

Haberde Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun-beyazlı formayı terletmek istediği ifadele edildi.

2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.