Real Madrid seride 1-0 öne geçti!
Real Madrid, EuroLeague play-off çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Baskonia'yı 90-74 mağlup etti.
THY EuroLeague play-off ilk maçında Real Madrid konuk ettiği Baskonia'yı 90-74 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
DZANAN MUSA'DAN RESİTAL
Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 16 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından oldu.
Serinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da oynanacak.
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