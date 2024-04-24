Real Madrid seride 1-0 öne geçti!

Real Madrid, EuroLeague play-off çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Baskonia'yı 90-74 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:29
Real Madrid seride 1-0 öne geçti!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague play-off ilk maçında Real Madrid konuk ettiği Baskonia'yı 90-74 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

DZANAN MUSA'DAN RESİTAL

Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 16 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Serinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da oynanacak.


real madrid haberleri Baskonia haberleri euroleague haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid maçında sakatlanmıştı: Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!

Real Madrid maçında sakatlanmıştı: Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!
Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!

Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!
5 gollü El Clasico'da kazanan Real Madrid!

5 gollü El Clasico'da kazanan Real Madrid!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?

Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Evlililik için biçilmiş kaftan olan 5 erkek burcu: Bu burçlar evinin beyi oluyor

Evlililik için biçilmiş kaftan olan 5 erkek burcu: Bu burçlar evinin beyi oluyor
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde!

İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı!

Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu