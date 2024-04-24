Real Madrid seride 1-0 öne geçti!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:29

Güncelleme: 24.04.2024 - 09:29

THY EuroLeague play-off ilk maçında Real Madrid konuk ettiği Baskonia'yı 90-74 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

DZANAN MUSA'DAN RESİTAL



Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 16 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Serinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da oynanacak.