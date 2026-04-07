Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor kanalından naklen yayımlanacak.