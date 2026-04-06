Real Madrid taraftarından Kylian Mbappe tepkisi!

Real Madrid'in Mallorca ile oynadığı ve 2-1 yenildiği maçta sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline gelen Kylian Mbappe, bu kez ilginç bir taraftar tepkisiyle gündeme geldi.

İspanyol devine gönül veren bir taraftar, Fransız yıldızın takımdan ayrılacağı gün için geri sayım sayacı olan özel bir web sitesi hazırladı.

Söz konusu sitede Mbappe'nin Real Madrid ile olan sözleşmesinin biteceği tarihe doğru işleyen bir sayaç yer alırken, yıldız futbolcunun kazancının da anlık olarak güncellenmesi dikkat çekti.

Dakika dakika güncellenen gelir hesabı, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, taraftarın bu hamlesi Mbappe'nin performansına yönelik eleştirilerin geldiği noktayı da ortaya koydu.

Öte yandan Real Madrid'de bu sezon 36 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Fransız yıldız, 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.