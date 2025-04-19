Real Madrid, Bayern'i yenerek Olympiakos ile eşleşti!
Basketbolda THY Euroleague play-in son maçında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off biletini alan son takım oldu ve play-off'ta Olympiakos ile eşleşti.
Basketbolda THY Euroleague play-in son maçında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off biletini alan son takım oldu. İspanyol ekibi, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
İki Türk ekibinin de mücadele edeceği play-off eşleşmeleri şöyle:
Olympiakos-Real Madrid
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol
Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes
Monaco-Barcelona
Salon: Movistar Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya)
Real Madrid: Campazzo 12, Deck 7, Abalde 13, Hezonja 19, Tavares 10, Gonzalez 3, Musa 16, Garuba 3, Ibaka 7, Llull, Feliz 3, Rathan-Mayes
Bayern Münih: Weiler-Babb 3, Lucic 7, Booker 10, Obst 12, Voigtmann 5, Giffey 5, Napier 19, Kharchenkov 4, Brankovic 4, Harris 2
1. Periyot: 33-17
Devre: 52-33
3. Periyot: 73-55
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