Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında kendi sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:32
Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Mauricio Pellegrino'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

REAL MADRİD - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı.

Real Madrid, ligde oynadığ son maçta Real Sociedad deplasmanından Arda Güler'in golüyle 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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