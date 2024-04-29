Arda Güler'den Fenerbahçe itirafı: 'Bir sene daha kalabilirdim ama...'

Milli oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Güler, "Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:25
Arda Güler'den Fenerbahçe itirafı: 'Bir sene daha kalabilirdim ama...'
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Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, son olarak Real Sociedad maçında ilk 11 başlamış ve attığı golle galibiyete katkı sağlamıştı. 

Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve Başkan Ali Koç'la ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. 

Real Madrid'in genç yıldızı Kafa Sports'taki konuşmasında; "Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim" dedi. 

"BABAMIN KOMİSYON İSTEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Fenerbahçe'den transfer olduğu dönemde babası hakkındaki iddialara cevap veren Arda Güler; "Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil" sözlerini sarfetti. 

"ALİ KOÇ'A KIRGINLIĞIM YOK"

Fenerbahçe Başkanı ile dargın olup olmadığı hakkında konuşan Arda; "Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir" ifadelerini kullandı. 

TAKIM ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİSİ 

Real Madrid'deki ortam hakkında açıklamalarda bulunan genç yıldız; "Avusturya maçından sonra Alaba'yla birlikte döndük. O da Avusturya'daydı. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş hatta Galatasaraylıymış. Arada şakalaşıyor benimle 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım.' diye. Rüdiger de Almanya'da olduğundan dolayı biraz Türkçe biliyor. Ben geldiğimde soyunma odasında Türkçe küfürleri duydum, herkes Türkçe küfürleri biliyor" dedi. 


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