Real Madrid'de sezonu kapatmıştı... Montella kararını verdi: Arda Güler'in forma giyemeyeceği maçlar belli oldu

24.04.2026 10:21:00
Real Madrid'in ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler şok bir sakatlıkla sezonu kapattı. Milli futbolcunun, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı iddia edildi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'in uyluk kasından sakatlandığı duyurulmuş, sezonu kapatan milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği ise soru işareti olmuştu.

MONTELLA'DAN TELEFON

Sabah'ta yer alan habere göre, A Milli Takım'ın teknik heyeti sakatlık haberini alır almaz telefona sarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'i arayan ilk isim oldu.

İtalyan teknik adamın, milli futbolcuya durumunu sorduğu ve moralini bozmamasını istediği belirtildi. Öte yandan A Milli Takım'ın teknik heyeti de Real Madrid cephesiyle irtibata geçti ve Arda'nın raporlarının kendilerine yollanmasını talep etti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA RİSKE ATILMAYACAK

Türkiye'nin 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası maçına kadar hazır olması bekleniyor. 

Milli futbolcunun turnuva öncesindeki hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı belirtildi.

Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi? İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in kas sakatlığı yaşadığı ve takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda yer almadığını açıkladı.
Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayamayacak mı? Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Peki, Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayamayacak mı?
Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı: 'Belki ben de sabırlı olsaydım...' Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Arda Güler'le ilgili bir itirafta bulundu. Şahin, "Ben, Dortmund'a Arda Güler'i çok istedim. O zaman bana, 'Ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti" ifadelerini kullandı.