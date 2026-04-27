Arda Güler'in ardından... Bir kötü haber de Hakan Çalhanoğlu'ndan!

Serie A'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Ligde son oynanan Torino maçında tecrübeli oyuncu kadroda yer almamıştı.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu.

DÜNYA KUPASINA KADAR İYİLEŞMESİ BEKLENİYOR

Sportitalia'da yer alan habere göre milli futbolcu yeni bir kas sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Haberde, Hakan'ın 2026 Dünya Kupası'na kadar iyileşmeyi ve toparlanmayı hedeflediği belirtildi.

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak. Milli takım sonrasında sırasıyla 20 Haziran'da Paraguay'la 26 Haziran'da ABD ile karşılaşıp grup etabını tamamlayacak.