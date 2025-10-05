Real Madrid kazandı, liderlik koltuğuna oturdu!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçı İspanyol devi 3-1 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 47 ve 69. dakikalarda Vinicius Junior, 81. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Villarreal'de Georges Mikautadze 73. dakikada ağları havalandırdı.

Konuk ekipte Santiago Mourino 77. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikye Real Madrid puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

EYLÜL AYINDA DAHA İYİSİ YOK

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, bu karşılaşma öncesi La Liga'da Eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü aldı. Eylül ayında 4 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

La Liga'da bir sonraki maçta Real Madrid, Getafe'ye konuk olacak. Villarreal ise Real Betis'i ağırlayacak.