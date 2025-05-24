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Real Madrid'den Arda Güler stratejisi: 'Kulağa riskli geliyor olsa da...'

Real Madrid'den Arda Güler stratejisi: 'Kulağa riskli geliyor olsa da...'

24.05.2025 15:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Madrid'den Arda Güler stratejisi: 'Kulağa riskli geliyor olsa da...'

Luka Modric ile yollarını ayıran Real Madrid'de alınan bu tarihi kararın perde arkasında, İspanyol devinin Arda Güler ile ilgili bir stratejisinin bulunduğu iddia edildi.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de 13 yıllık Luka Modric dönemi sona erdi. 39 yaşındaki Hırvat yıldızın biten sözleşmesinin yenilenmemesinin perde arkasında yaşananlar ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Madrid'de tecrübeli 10 numaranın, kulüpte liderliği ele alması gereken genç orta saha oyuncularının gelişimini yavaşlatabileceğine inanılıyor. 

Real yönetiminin Modric ile devam etmemesinde Arda Güler'in gelişimine destek olma stratejisi yatıyor. 

İspanyol kulübünde 20 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı 1683 dakikanın yeterli olmadığı ve beklenen sıçramayı tam olarak yapabilmesi için daha fazlasına ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.

LaLiga ekibi Arda Güler'in bu sezon geçirdiği dönüşümü daha da derinleştirerek Türk futbolcudan yaratıcı bir orta saha oyuncusu yaratmak istiyor.

Haber detayında, Real Madrid'in genç yetenek hakkındaki bu planı için "Arda Güler'i Modric yapmak kulağa riskli geliyor olsa da..." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'de bu sezon 41 maça çıka Arda, 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.


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