Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 yendi. Real Madrid'in tek golü Jude Bellingham'dan geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent ekibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Jude Bellingham attı.
Real Madrid forması giyen Rodrygo, 68. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Real Madrid lige 3'te 3 yaparak başlarken, Celta Vigo bir puanda kaldı.
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