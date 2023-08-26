Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 yendi. Real Madrid'in tek golü Jude Bellingham'dan geldi.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:15
Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti
Abone Ol google-news

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent ekibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Jude Bellingham attı.

Real Madrid forması giyen Rodrygo, 68. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid lige 3'te 3 yaparak başlarken, Celta Vigo bir puanda kaldı.


Player Alanı
real madrid celta vigo la liga

İlgili Haberler

Carlo Ancelotti açıkladı: Real Madrid'den transfer kararı!

Carlo Ancelotti açıkladı: Real Madrid'den transfer kararı!
Ameliyat olmuştu: Real Madrid'li Arda Güler'den iyi haber

Ameliyat olmuştu: Real Madrid'li Arda Güler'den iyi haber
Real Madrid, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı

Real Madrid, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı

En Çok Okunan Haberler