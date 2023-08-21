Ameliyat olmuştu: Real Madrid'li Arda Güler'den iyi haber

Yayınlanma: 21.08.2023 - 19:51

Güncelleme: 21.08.2023 - 20:13

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Kulüp doktorlarından iyi haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve tahmin edilenden daha önce takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

"ÇOK ÇABUK İYİLEŞİYOR"

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.