Real Madrid'de Modric ve Kroos krizi
İspanyol devi Real Madrid'de Toni Kroos ve Luka Modric krizi yaşandığı iddia edildi.
İspanya LaLiga devi Real Madrid'in orta sahasında yıllardır birlikte görev alan Luka Modric ve Toni Kroos hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
ROLLERİNDEN MEMNUN DEĞİLLER
The Athletic'te yer alan habere göre Luka Modric ve Toni Kroos'un bu sezon Real Madrid'de kendilerine verilen rollerden memnun olmadıkları iddia edildi.
Yeni sezondan itirbaren sadece Atletico Madrid karşısında maça birlikte ilk 11'de başlayan ikilinin halen üst seviyede futbol oynayabileceklerine inandıkları ve daha fazla maça ilk 11'de çıkmak istedikleri ifade edildi.
YAŞ KRİZİ DE BAŞLADI
Toni Kroos ve Luka Modric'in yaşları ile ilgili yorumlardan rahatsız oldukları da söylendi. Toni Kroos'un 33 yaşında olması ve Luka Modric 38 yaşında olmasına rağmen hala bu ikili hala en üst düzeyde rahatlıkla performans verebileceklerini düşünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında karar!
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
- AKOM'dan son durumu aktardı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
- Mülteci parası İslami oyunlara