Real Madrid deplasmanda kazandı: Alba Berlin'e acımadı!

Real Madrid, EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alba Berlin'i 86-79 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:43
Real Madrid deplasmanda kazandı: Alba Berlin'e acımadı!
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THY EuroLeague'in 30. hafta karşılaşmasında Real Madrid konuk olduğu Alba Berlin'i 86-79 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de, Mario Hezonja attığı 22 sayı ve 8 ribaund ile galibiyetin baş rolü oldu.

İspanyol ekip, EuroLeague'in bir sonraki haftasında Partizan deplasmanına konuk olacak.

Alba Berlin ise İstanbul'da temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.



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