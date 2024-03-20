Real Madrid deplasmanda kazandı: Alba Berlin'e acımadı!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:43

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:43

THY EuroLeague'in 30. hafta karşılaşmasında Real Madrid konuk olduğu Alba Berlin'i 86-79 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de, Mario Hezonja attığı 22 sayı ve 8 ribaund ile galibiyetin baş rolü oldu.

İspanyol ekip, EuroLeague'in bir sonraki haftasında Partizan deplasmanına konuk olacak.

Alba Berlin ise İstanbul'da temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.



