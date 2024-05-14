Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 36. haftasında kendi sahasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
REAL MADRİD - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
Real Madrid ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Alaves ise kendi sahasında ağırladığı Girona ile 2-2 berabere kalmıştı.
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