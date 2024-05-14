Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:29

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:29

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Real Madrid ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Alaves ise kendi sahasında ağırladığı Girona ile 2-2 berabere kalmıştı.