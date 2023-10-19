Real Madrid efsanesinden Burak Yılmaz paylaşımı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:07

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:07

Şu anda boşta olan 46 yaşındaki Guti, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından Burak Yılmaz paylaşımı yaptı.

Guti yaptığı paylaşıma "Başarılar" notunu düşerken, Burak Yılmaz'ın bu gönderiye kalp emojisiyle cevap verdiği görüldü.

Guti'nin paylaşımı ve Burak Yılmaz'ın cevabı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı.