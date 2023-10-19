Real Madrid efsanesinden Burak Yılmaz paylaşımı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Guti, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile ilgili paylaşımda bulundu.
Şu anda boşta olan 46 yaşındaki Guti, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından Burak Yılmaz paylaşımı yaptı.
Guti yaptığı paylaşıma "Başarılar" notunu düşerken, Burak Yılmaz'ın bu gönderiye kalp emojisiyle cevap verdiği görüldü.
Guti'nin paylaşımı ve Burak Yılmaz'ın cevabı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı.
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