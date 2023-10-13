Burak Yılmaz'dan Gedson ve Salih açıklaması: 'Derbiye yetişmeleri...'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:06

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:06

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Burak Yılmaz, Hari Vukas ve Toni Modric'in kendi isteğiyle teknik ekibe dahil edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"YENİ HOCALARIMIZ BİZE GÜÇ KATACAK"

"Benim isteğimle aramıza iki hocamız daha katıldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bize güç katacaklarını düşünüyorum. Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Yeter ki milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönsünler. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Futbolcularıma ve camiama güveniyorum. Ben rahatım. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Büyük bir camiayı temsil ettiğimin farkındayım. Benim en büyük güvencem oyuncularım."

SALİH VE GEDSON AÇIKLAMASI

Burak Yılmaz, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ın Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Sağlık ekibimiz derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş oyuncusudur. Ben umutluyum ve mutluyum. Onların yerine oynayacak olanlar da ellerinden geleni yapacaktır."