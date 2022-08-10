Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:43

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek yarın karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Zorlu mücadele EXXEN ve TV 8.5 kanallarında naklen yayımlanacak.

Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

SAOT, SÜPER KUPA'DA İLK KEZ UYGULANACAK

Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.