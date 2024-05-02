Real Madrid EuroLeague'de Final-Four'a yükselen ilk takım oldu!
Real Madrid, EuroLeague play-off turu çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı 102-98 mağlup ederek Final Four'a yükseldi
THY EuroLeague play-off turu üçüncü karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda konuk olduğu Baskonia'yı 102-98 mağlup etti ve Final-Four'a yükselen ilk takım oldu.
Buesa Arena'da İspanya temsilcilerinin karşılaştığı müsabakanın ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle tamamlandı. Baskonia, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 56-52'lik skorla önde bitirdi.
GUERSCHON YABUSELE YILDIZLAŞTI
Üçüncü periyodu 73-72 önde tamamlayan Baskonia'ya karşı son periyotta skor üstünlüğünü ele alan Real Madrid, maçı 102-98 kazanarak adını Final Four'a yazdıran ilk takım oldu.
Real Madrid'de Guerschon Yabusele attığı attığı 23 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından olurken, Baskonia'da Markus Howard'ın attığı 29 sayı elenmelerine engel olamadı.
Real Madrid'in Final-Four'daki rakibi Barcelona - Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.
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