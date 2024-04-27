Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda Arda Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti. 19 yaşındaki milli oyuncu, bu golle birlikte İspanyol devinin tarihine geçti.
İspanya La Liga 33. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Reale Arena'daki maçta kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler attı. 19 yaşındaki futbolcu, La Liga'da ilk kez 11'de yer aldığı maçta gol sevinci yaşamayı başardı.
TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, bu golüyle birlikte Real Madrid'in tarihine geçti.
Milli yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında ikinci sırada yer aldı.
Madrid formasıyla gol atan en genç oyuncular şu şekilde:
-Rodrygo Goes: 18 yaş 294 gün
-Arda Güler: 19 yaş 61 gün
-Jude Bellingham: 20 yaş 44 gün
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