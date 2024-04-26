Real Madrid, Final-Four'un kapısını araladı

THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Real Madrid evinde Baskonia'yı 101-90 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:43
Real Madrid, Final-Four'un kapısını araladı
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THY EuroLeague play-off maçında Real Madrid evinde Baskonia'yı 101-90 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreği 23-21 önde geçerken devreyi de 46-40 önde tamamladı. Son çeyreğe de 74-63 önde giren Madrid ekibi, maçı da 101-90 kazandı.

Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. İki takım arasındaki serinin 3. maçı 1 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.


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