Real Madrid, Final-Four'un kapısını araladı
THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Real Madrid evinde Baskonia'yı 101-90 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
THY EuroLeague play-off maçında Real Madrid evinde Baskonia'yı 101-90 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
Ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreği 23-21 önde geçerken devreyi de 46-40 önde tamamladı. Son çeyreğe de 74-63 önde giren Madrid ekibi, maçı da 101-90 kazandı.
Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. İki takım arasındaki serinin 3. maçı 1 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
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