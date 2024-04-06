Baskonia, Real Madrid engelini geçti, play-in'i garantiledi
THY EuroLeague 33. hafta maçında Baskonia, Real Madrid'i deplasmanda 95-91 yenerek play-in'e katılmayı garantiledi.
THY EuroLeague 33. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 95-91 kazandı.
Baskonia'da Markus Howard attığı 35 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Baskonia, play-in'e kalmayı garantiledi. Lider Real Madrid ise EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı