Baskonia, Real Madrid engelini geçti, play-in'i garantiledi

THY EuroLeague 33. hafta maçında Baskonia, Real Madrid'i deplasmanda 95-91 yenerek play-in'e katılmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:31
Baskonia, Real Madrid engelini geçti, play-in'i garantiledi
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THY EuroLeague 33. hafta maçında Real Madrid ile Baskonia karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Baskonia 95-91 kazandı. 

Baskonia'da Markus Howard attığı 35 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. 

Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Baskonia, play-in'e kalmayı garantiledi. Lider Real Madrid ise EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı.


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