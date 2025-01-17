Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanan Eduardo Camavinga'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanya Kral Kupası'nda Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 mağlup eden ve tur atlayan Real Madrid'e kötü haber geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, bu maçta sakatlanan Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #Eduardo Camavinga #real madrid #sakatlık
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