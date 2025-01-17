Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!

Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanan Eduardo Camavinga'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:03

İspanya Kral Kupası'nda Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 mağlup eden ve tur atlayan Real Madrid'e kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, bu maçta sakatlanan Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.

Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #Eduardo Camavinga #real madrid #sakatlık

İlgili Haberler

Real Madrid'e Eduardo Camavinga şoku! 2 ay yok...

Real Madrid'e Eduardo Camavinga şoku! 2 ay yok...
Real Madrid'den Eduardo Camavinga'ya yeni sözleşme

Real Madrid'den Eduardo Camavinga'ya yeni sözleşme
Eduardo Camavinga: 'Devler Ligi'nde favoriyiz'

Eduardo Camavinga: 'Devler Ligi'nde favoriyiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler