Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:03

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:03

İspanya Kral Kupası'nda Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 mağlup eden ve tur atlayan Real Madrid'e kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, bu maçta sakatlanan Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.

Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.