Çorum'da kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Çorum 10. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçerken, Bodrumspor bu gole 26. dakikada Pedro Brazao ile karşılık verdi.

ÇORUM FK PENALTI KAÇIRDI

Çorum FK, 84. dakikada Mame Thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da birer puana razı olurken; Çorum FK puanını 63'e, Bodrumspor ise 61'e yükseltti.

GELECEK HAFTAKİ MAÇLARI

Çorum FK gelecek hafta deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Bodrumspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.