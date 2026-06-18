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Real Madrid, Ibrahima Konate transferini resmen açıkladı!

Real Madrid, Ibrahima Konate transferini resmen açıkladı!

18.06.2026 15:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Ibrahima Konate transferini resmen açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Ibrahima Konate'yi renklerine bağladı.
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Real Madrid, savunmasına beklenen transferini yaptı.

İspanyol devi, Liverpool'dan ayrılan ve daha önce anlaşmaya vardığı Ibrahima Konate transferini resmen duyurdu.

Real Madrid, Fransız savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

ÜÇ TRANSFER YAPTI

Konate, Real Madrid'in bu sezon 3. resmi transferi oldu. İspanyol devi, önceki iki günde Chelsea'den Marc Cucurella ve Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva transferlerini açıklamıştı.

27 yaşındaki Konate, 2021 yılında imza attığı Liverpool'da 183 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 7 gol, 4 asistle skor katkısı da sağladı.

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