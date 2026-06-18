Fenerbahçe resmen açıkladı: Dirk Kuyt sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilere geri dönüyor.

"DIRK KUYT İLE ANLAŞTIK"

Hollandalı teknik direktör, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. "Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum dedi" diye konuştu.

130 MAÇTA 65 GOLE KATKI

Hollandalı isim 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Dirk Kuyt, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 130 resmi maçta 37 gol atıp 28 asistlik bir performans sergilemiştir.