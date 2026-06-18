Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe resmen açıkladı: Dirk Kuyt sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor!

Fenerbahçe resmen açıkladı: Dirk Kuyt sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor!

18.06.2026 15:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe resmen açıkladı: Dirk Kuyt sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, 45 yaşındaki Hollandalı Dirk Kuyt'ın yardımcı antrenör olarak görev alacağını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilere geri dönüyor.

"DIRK KUYT İLE ANLAŞTIK"

Hollandalı teknik direktör, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. "Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum dedi" diye konuştu.

130 MAÇTA 65 GOLE KATKI

Hollandalı isim 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Dirk Kuyt, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 130 resmi maçta 37 gol atıp 28 asistlik bir performans sergilemiştir.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #Dirk Kuyt

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin kalecisinden eşleşme yorumu
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin kalecisinden eşleşme yorumu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile eşleşti. Polonya ekibinin kalecisi Tomasz Loska eşleşmeyi yorumladı.
Son Dakika... Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı: Kulübede 4'üncü İsmail Kartal dönemi!
Son Dakika... Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı: Kulübede 4'üncü İsmail Kartal dönemi! Son dakika haberi... Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik direktörü belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ı bugün resmi olarak duyurdu.
Final serisinde avantajı kaptı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i deplasmanda devirdi
Final serisinde avantajı kaptı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i deplasmanda devirdi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.