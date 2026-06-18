Son Dakika... Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı: Kulübede 4'üncü İsmail Kartal dönemi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi merakla beklenen teknik direktör bilmecesi çözüldü. Kısa süre önce gerçekleştirilen olağanüstü kongrede yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, teknik direktör tercihini kulübü iyi bilen ve camianın evladı olarak görülen İsmail Kartal'dan yana kullandı.

Kulüpten yapılan "120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" şeklindeki duyurunun ardından, bugün saat 13.00'te FB TV'de yapılan resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın takımın başına geçtiği ilan edildi.

HEDEF MUTLAK ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilerek göreve başlayan Aziz Yıldırım, yeni sezonda parolayı "mutlak şampiyonluk" olarak belirledi.

Seçim sürecinin ardından yönetim kurulu ile bir araya gelen Yıldırım, takımın dinamiklerini bilen ve Süper Lig'i tanıyan bir isme takımı emanet etme kararı aldı. Yapılan kritik değerlendirmelerin ve toplantıların ardından, camianın içinden gelen İsmail Kartal ismi üzerinde kesin uzlaşı sağlandı.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü görevine ise Oğuz Çetin getirildi. Kartal'ın yardımcısı ise Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Hollandalı isim Dirk Kuyt oldu.

"1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI"

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, kulüp televizyonunda, "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve alan ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri ile programa başladı.

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ise, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak teknik direktör İsmail Kartal, "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanım dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim" sözlerini kaydetti.

Konuşmasında şampiyonluk mesajı veren Kartal, "Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak da sarı-lacivertli formaya hizmet etmeye devam ediyor.

Daha önce 2014-2015, 2021-2022 ve son olarak 2023-2024 sezonlarında takımın başına geçen; oynattığı hücum futbolu ve rekor puan toplamasına rağmen kıl payı kaçan şampiyonlukla hafızalara kazınan Kartal, Kadıköy'e bu kez kupayı kaldırmak için dönüyor.