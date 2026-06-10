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Real Madrid'in hocası Jose Mourinho Benfica'ya veda etti!

Real Madrid'in hocası Jose Mourinho Benfica'ya veda etti!

10.06.2026 14:45:00
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Real Madrid'in hocası Jose Mourinho Benfica'ya veda etti!

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Benfica için bir veda mesajı yayımladı.
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Yeni sezon için Real Madrid ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, eski takımı Benfica'ya veda mesajı yayımladı.

Mourinho, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

"KALICI BİR BAĞ KURDUK"

Kulüp yönetimi ve oyuncularına teşekkür eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum, kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum. Giderken yanımda şu inancı götürüyorum. Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."

Benfica, dün Mourinho'nun 15 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olacağını duyurmuştu.

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