Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler ile Kenan Yıldız oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Igor Tudor'un ekibi Juventus ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Teknik direktörlerin görev vermesi halinde mili oyuncular Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaşmada forma giyebilecek.