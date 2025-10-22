Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler ile Kenan Yıldız oynayacak mı?

22.10.2025 11:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Igor Tudor'un ekibi Juventus ile karşılaşacak.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Teknik direktörlerin görev vermesi halinde mili oyuncular Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaşmada forma giyebilecek.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #juventus #uefa şampiyonlar ligi #Kenan Yıldız

