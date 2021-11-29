Real Madrid La Liga'da üst üste 4. galibiyetini aldı

Real Madrid İspanya Ligi La Liga'da üst üste 4. galibiyetine imza attı.

AA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 07:15
Real Madrid La Liga'da üst üste 4. galibiyetini aldı
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

La Liga'nın zirvesini ilgilendiren maçta, lider Real Madrid, 4. sıradaki Sevilla'yı ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısı, Sevilla'dan Mir'in 12 ve Real Madrid'den Benzema'nın 32. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Madrid ekibi, 87. dakikada Vinicius Junior'un kaydettiği golle peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Birer maç eksiği bulunan iki takımdan Real Madrid, 33 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 28 puanda kaldı.


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