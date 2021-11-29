Real Madrid La Liga'da üst üste 4. galibiyetini aldı
Real Madrid İspanya Ligi La Liga'da üst üste 4. galibiyetine imza attı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.
La Liga'nın zirvesini ilgilendiren maçta, lider Real Madrid, 4. sıradaki Sevilla'yı ağırladı.
Müsabakanın ilk yarısı, Sevilla'dan Mir'in 12 ve Real Madrid'den Benzema'nın 32. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Madrid ekibi, 87. dakikada Vinicius Junior'un kaydettiği golle peş peşe 4. galibiyetini aldı.
Birer maç eksiği bulunan iki takımdan Real Madrid, 33 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 28 puanda kaldı.
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