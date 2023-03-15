Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanyol Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında İngiliz Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:40
Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'u ağırlayacak.

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İngiltere'de oynanan bir önceki karşılaşmada Real Madrid 5-2 galip gelmişti.


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