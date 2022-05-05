Real Madrid - Manchester City karşılaşmasında Ertem Şener alay konusu oldu

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in son anlarda geri dönerek Manchester City'yi elediği karşılaşmada, spiker Ertem Şener sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a "çocuk adam" benzetmesi yapan Ertem Şener, alay konusu oldu.

Sosyal medyada yüzlerce "çocuk adam" paylaşımı yapılırken kimi futbolseverler bu tabir ile dalga geçerken kimileri ise yersiz buldu.