Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

11.03.2026 11:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor.

Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol hocanın görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Manchester City #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

UEFA'dan Real Madrid'e 'ırkçılık' cezası
UEFA'dan Real Madrid'e 'ırkçılık' cezası UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle Real Madrid'e para cezası verdi.
Oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti: Real Madrid'den dikkat çeken Arda Güler açıklaması!
Oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti: Real Madrid'den dikkat çeken Arda Güler açıklaması! İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler hakkında eflatun-beyazlıların teknik direktörü Alvaro Arbeloa'dan açıklama geldi.
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı!
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı! İspanya LaLiga'da Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 90+4. dakikada Valverde'nin golüyle 2-1 yendi. Milli futbolcumuz Arda Güler 11. dakikada Tchouameni'ye asist yaptı.