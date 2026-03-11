Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor.
Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol hocanın görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.