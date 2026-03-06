UEFA'dan Real Madrid'e 'ırkçılık' cezası

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 15:45:00
UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle Real Madrid'e para cezası verdi.

UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle İspanya ekibi Real Madrid'e 15 bin Euro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanş maçında taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı davranışları" nedeniyle kulübün bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Real Madrid'e kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat cezasının karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı aktarıldı.

