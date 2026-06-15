Real Madrid, Marc Cucurella transferini resmen açıkladı!

Real Madrid, İspanyol sol bek Marc Cucurella transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi, oyuncunun bonservisi için Chelsea FC ile 55 milyon Euro sabit ücret ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi. Transferin toplam maliyetinin 60 milyon Euro'ya ulaşabileceği iddia edildi.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Cucurella'nın 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Böylece İspanyol sol bek, önümüzdeki altı sezon boyunca Madrid ekibinin formasını giyecek. Real Madrid'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, önümüzdeki altı sezon boyunca, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak."