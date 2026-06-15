Dünya Kupası'nda ilk ayrılık geldi! 5-1'lik mağlubiyetin ardından...

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta Tunus, İsveç'e 5-1 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

İlk Dünya Kupası maçında İsveç'e yenilen Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

"DÜNYA KUPASI ACIMASIZDIR"

İsveç mağlubiyetinin ardından Sabri Lamouchi, yaptığı açıklamada, "Bireysel kalite maçı belirledi. İsveçli oyuncular hatalarımızı değerlendirip gollerini attılar. Skor olarak geri döndük ve ilk yarı bitmeden farkı azalttık. İkinci yarıya iyi başladık ama bu başlangıcı değerlendiremedik. Bireysel hataların bedelini ağır ödedik. Dünya Kupası'ndayız ve Dünya Kupası acımasızdır" ifadelerini kullanmıştı.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Tunus, puan alamadan grubun son sırasında yer alırken, İsveç 3 puanla lider durumda. Hollanda ve Japonya ise 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından 1'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor.

Lamouchi ile Tunus milli takımı, şu skorları almıştı:

Tunus 1-0 Haiti

Tunus 0-0 Kanada

Tunus 0-1 Avusturya

Tunus 0-5 Belçika

Tunus 1-5 İsveç