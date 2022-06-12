Real Madrid Marcelo'ya veda töreni düzenleyecek

12 Haziran 2022 Pazar, 15:45

İspanya Ligi'nde son olarak Real Madrid forması giyen Marcelo, sözleşmesinin bitmesinin ardından vedaya hazırlanıyor. La Liga temsilcisi, Brezilyalı futbolcu için pazartesi günü saat 13.00'te bir veda töreni düzenleyeceğini duyurdu. Törene başkan Florentino Perez de katılacak. Tören sonrası ise Marcelo basın odasında bir açıklama yapacak.

MARCELO'YA GELEN TEKLİFLERİ PAYLAŞTILAR

Öte yandan İspanyol basında yer alan haberlerde futbolcunun geleceği hakkındaki son durum masaya yatırıldı. Marca'daki habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den Marcelo'ya transfer tekliflerinin olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE ÇEKİCİ OLABİLİR"

Haberin detayında Türkiye'nin Marcelo için daha çekici bir yer olabileceği aktarıldı. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki sol bek oyuncusuyla ilgilendiği Portekiz basınında da yer almıştı.

CARLOS'UN İZİNDEN GİTMİŞ OLACAK

Marcelo, Fenerbahçe'ye transfer olursa aynı zamanda Roberto Carlos'un da izinden gitmiş ve sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı futbolcular listesine katılmış olacak.

REAL MADRID EFSANESİ OLDU

Marcelo, 15 yıllık Real Madrid kariyerini noktaladı ve kulübün efsane isimlerinden biri olarak anılmaya başlandı. 25 kez Real Madrid ile kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi durumunda. Futbolcu, kariyer planı ile ilgili aceleci davranmıyor.