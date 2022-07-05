Real Madrid, Mariano Diaz'ı kadroda düşünmüyor
İspanyol medyası, Real Madrid'in Mariano Diaz'ın transferinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe için önemli olan, Dominikli golcüyü ikna etmek. İddiaya göre, Mariano ayrılmaya sıcak baksa da karar verme konusunda aceleci davranmak istemiyor.
Real Madrid’in, kadroda düşünmediği Mariano Diaz ile yolları ayırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu ileri sürüldü.
İspanyol medyasında çıkan haberlerde, Real'in yıldız futbolcuyu kiralık olarak da gönderebileceği ve maaşının bir bölümünü ödeyebileceği öne sürüldü. Eflatun-beyazlıların asıl hedefinin ise Mariano'yu bonservisiyle göndermek olduğu belirtildi.
28 yaşındaki forvetin Real Madrid'e senelik maliyeti vergilerle birlikte 7.5 milyon Euro. Mariano'nun net maaşı ise 3.6 milyon Euro. Başarılı oyuncunun İspanyol deviyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
DAHA ÇOK TEKLİF BEKLİYOR
İddiaya göre, Fenerbahçe, maliyeti düşürmek için öncelikli olarak başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sayede maaşının bir bölümünü Real Madrid'in ödeme ihtimali de bulunuyor. Ancak İspanyol basınına göre Mariano, ayrılmaya sıcak bakmasına rağmen aceleci davranmayacak.
Yıldız futbolcunun mümkün olduğunca fazla teklif aldıktan sonra değerlendirme yapmak istediği kaydedildi.
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