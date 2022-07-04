Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti
Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City arasında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Stadı'nda yapılacak maçın saati 21.30'dan 20.30'a alındı.
Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.
Önemli Bilgilendirme | Hull City dostluk maçımızın saati değişti.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2022
Detaylar: https://t.co/myvJayyBIA pic.twitter.com/WDwZMrjX7K
Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi.
Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.
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