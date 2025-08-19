Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 10:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İspanya La Liga'da heyecan başladı.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Alessio Lisci'nin ekibi Osasuna ile karşılaşacak.

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Adrián Cordero Vega'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol hocanın görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada forma giyebilecek.

