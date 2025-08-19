Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan başladı.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Alessio Lisci'nin ekibi Osasuna ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Adrián Cordero Vega'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol hocanın görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada forma giyebilecek.