Real Madrid'e önlem alındı: PSG'de Mbappe bilmecesi çözülüyor!

Kylian Mbappe'yi bedelsiz göndermek istemeyen PSG, kısa süre içinde yıldız oyuncusuyla masaya oturacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:10
Real Madrid'e önlem alındı: PSG'de Mbappe bilmecesi çözülüyor!
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Geçtiğimiz transfer sezonunda Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında kadro dışı bırakılan, ancak sadakat bonusundan vazgeçtiği için tekrar kadroya dahil edilen Mbappe ile yeni sözleşme görüşmelerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

MAKUL SEVİYEDE SERBEST KALMA BEDELİ 

Sport'un haberine göre; PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin serbest oyuncu statüsünde başka takımlarla görüşme yapabilmesine iki buçuk ay kaldığı için önümüzdeki hafta oyuncu tarafıyla görüşmek istediği kaydedildi.

PSG'nin Fransız yıldıza sözleşmesini 2025'e kadar uzatacak yeni bir mukavele önereceği belirtilirken, bu sözleşmede serbest kalma bedelinin makul seviyede bulunacağı kaydedildi.

REAL MADRID'E ÖNLEM 

Böylelikle başkent ekibi, olası bir Real Madrid hamlesinde Mbappe'nin bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını engellemeyi hedefliyor.

Kylian Mbappe, PSG formasıyla 269 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 220 gol atıp 98 asist kaydetti.


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