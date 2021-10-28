Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, topun oyunda kalma süresinden yakındı
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, futbolda topun oyunda kalma süresine yönelik bir öneride bulundu.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının Osasuna ile 0-0 berabere kaldığı La Liga karşılaşmasının ardından oyunun sıklıkla durmasından şikayet etti.
Goal Türkiye'nin haberine göre topun oyunda kaldığı sürenin azlığından yakınan İtalyan teknik direktör, futbol dünyasını topun oyunda kaldığı sürenin artması için mesai harcamaya davet etti.
Günümüz futbolunda topun oyunda kalma süresinin her geçen gün azaldığına dikkat çeken Ancelotti, "Bugünün futbolunun etkili oyuna ihtiyacı var. 90 dakika sonuna eklenen uzatma bana çok az göründü. Hakemden bir açıklama istedim ama beni ikna etmeyi başaramadı." dedi. Araştırmalar da Ancelotti'nin sözlerindeki haklılığı ortaya koydu.
Araştırmalara göre son yıllarda beş oyuncu değişikliği ve VAR incelemeleriyle beraber topun oyunda kaldığı sürenin giderek düştüğü gözlemlenirken, ilk sekiz hafta sonunda La Liga'da topun oyunda kalma süresi ortalama 52 dakika oldu. Topun bazı maçlarda 65 dakika bazı maçlarda ise 41 dakika sahada kalması ise 24 dakikalık büyük ve kabul edilemez bir farka işaret etti.
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