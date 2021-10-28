Cristiano Ronaldo, eşi ile ikiz bebek beklediklerini açıkladı
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ikiz bebek beklediklerini açıkladı.
Manchester United'ın efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi ile ikiz bebek beklediklerini açıkladı.
Eşi Georgina Rodriguez ve bekledikleri bebeklerinin ultrason fotoğrafı ile paylaşımda bulunan Ronaldo, "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kalplerimiz sevgi dolu. Seni sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
2010 yılında ilk kez baba olan Ronaldo’nun, 2’si kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. 2017'de eşi Georgina Rodriguez'den Alana Martina adını verdikleri bir kızı dünyaya gelen Ronaldo'nun diğer çocukları taşıyıcı anneden dünyaya geldi.
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