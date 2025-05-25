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Real Madrid, Xabi Alonso'yu resmen duyurdu

Real Madrid, Xabi Alonso'yu resmen duyurdu

25.05.2025 17:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Xabi Alonso'yu resmen duyurdu

Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdiğini resmen açıkladı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da beklentilerin altında kalan Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile vedalaşılmıştı. Başkent ekibi, Ancelotti'nin yerine beklendiği gibi Xabi Alonso'yu getirdiğini duyurdu.

Real Madrid'den yapılan açıklamada Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 43 yaşındaki teknik adam 2018 yılında Real Madrid altyapısının başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başlamıştı.

Daha sonra Real Sociedad'ı B Takımı'nı çalıştıran Xabi Alonso, 2022 yılının Ekin ayında ise Bayer Leverkusen'in başına geçmişti.

BAYER LEVERKUSEN'DE 3 KUPA

Başarılı Teknik Direktör yaklaşık 3 yıl çalıştırdığı Bayer Leverkusen ile 1 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bayer Leverkusen ile toplam 140 maça çıkan Xabi Alonso; 89 galibiyet, 32 beraberlik ve 19 yenilgi alarak maç başına 2.14 puan ortalaması yakaladı.


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