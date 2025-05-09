Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 15:25

Güncelleme: 09.05.2025 - 15:25

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını resmen açıkladı.

Formasını giydiği Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelmesi beklenen Xabi Alonso, Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılık haberini duyurdu.

43 yaşındaki İspanyol teknik adam "Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler" sözleriyle Leverkusen taraftarına kötü haberi verdi.

Leverkusen'e tarihinde ilk Bundesliga şampiyonluğunu geçen sezon yaşatan ve 11 yıllık Bayern Münih saltanatına son veren Xabi Alonso, bu sezon Alman ekibiyle ikinci olmayı garantiledi.

ADIM ADIM REAL MADRİD

İspanyol basını, Xabio Alonso ile Real Madrid yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığını kısa bir süre önce manşetlere taşıdı.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin sezonun sonu ayrılacağının kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, yerine gelecek isim Xabi Alonso olacak.